عالم وبائيات إيطالي: متحوّر KP.3 لكوفيد يتطور دون أضرار كبيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة ـ قال عالم وبائيات إيطالي، إنه “بدون ترهيب من التغيّرات التي تطرأ على فيروس كورونا، فإن متحوّره الجديد (KP.3) يتطور دون إحداث أضرار كبيرة”.

وبهذا الصدد، يكرر رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (شمال)، ماتيو باسّيتّي، منذ بعض الوقت، ويكرر اليوم أيضاً قوله: “لقد حاربت الترهيب بأنواعه دائماً”، على ضوء البيانات التي تظهر في بعض أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بأن انتشار أحدث متحوّر لكوفيد، آخذ بالارتفاع أو يتفوق بالفعل على المتحورات الأخرى المتداولة في هذه المرحلة.

وكتب باسّيتّي في منشور على مدونة (إكس)، أنه “لهذا السبب، فإن قصل الصيف بالنسبة لي سيكون آمناً من هذه الناحية”. واختتم مبيناً أن “هذا هو التطور الطبيعي للفيروس الذي أصبح يتعايش معنا دون أن يسبب كثيراً من الضرر”.