إيطاليا: تاياني في باريس للمشاركة بمنتدى اللقاحات والابتكار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني، سيقوم اليوم بمهمة إلى باريس للمشاركة في منتدى “حماية مستقبلنا – المنتدى العالمي لسيادة اللقاحات والابتكار”.

وقالت مذكرة لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، الخميس، إن “هذا الحدث الذي نظمته فرنسا، الاتحاد الأفريقي والتحالف العالمي للقاحات (Gavi)، يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان الوصول إلى اللقاحات في البلدان الأكثر فقراً، وإطلاقا رفيع المستوى لمبادرة “تسريع تصنيع اللقاحات في أفريقيا (Avma)، الذي أنشأه التحالف المذكور بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها”.

ووفقا لبيان الخارجية، فـ”سيعلن تاياني عن مشاركة إيطاليا بالمبادرة ومساهمة الحكومة بمبلغ 150 مليون دولار، مما يُدرج بلادنا بين المانحين الرئيسيين”، كما “ستساهم إيطاليا أيضاً من خلال المشاركة المباشرة لنظام الصيدلة الوطني لصالح تطوير أنظمة الرعاية الصحية الأفريقية”. وذكر أن “إيطاليا تدعم بقوة التحالف العالمي للقاحات”.

وبهذا الصدد، قال الوزير تاياني، إن “الوباء الأخير الذي اجتاح العالم، يوضح مدى أهمية القدرة على الاعتماد على المساواة في الحصول على اللقاحات في كل مكان في العالم”، وأن “من واجبنا إنقاذ الأرواح وتعزيز النظم الصحية في البلدان الأفريقية”، كما “تعمل الحكومة الإيطالية على تعزيز سيادتها الوطنية في مجالات الرعاية الصحية والأدوية واللقاحات”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “نغتنم فرصة هذا المؤتمر في باريس لتصدير درايتنا إلى أفريقيا، ومن خلال دعم (Avma)، الذي يتماشى وروح خطة ماتّيّ أيضاً، نريد أن تكون الدول الأفريقية لا مجرد متلقٍ للمساعدات، بل أطرافًا فاعلة في التعاون بين أنداد من أجل النمو المشترك أيضاً”.