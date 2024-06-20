ميلوني: دورنا في الاتحاد الأوروبي معروف لدى الجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن “الجميع يعرفون الدور الذي تلعبه إيطاليا في الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت ميلوني في مقابلة مع صحيفة (إل جورنالي) الخميس، أنه “مهما حدث وأيًا كان من سيتولى المناصب العليا (في الاتحاد الأوروبي)، فالجميع يعرفون الدور الذي تلعبه إيطاليا كدولة مؤسسة للاتحاد الأوروبي، والتي تعد ثاني أكبر مركز صناعي في أوروبا وثالث أكبر اقتصاد في القارة، ويتمتع اليوم بأقوى حكومة بين جميع الدول الأوروبية الكبرى”، وهو “دور بأعلى المستويات الذي أعتزم بوضوح المطالبة به لأجل إيطاليا”.

وتابعت: “لقد حولت الانتخابات بشكل واضح مركز ثقل أوروبا إلى اليمين، وأعتقد أن بإمكاننا أن نرى أن هناك تغيراً في وتيرة بعض المواضيع، الأولويات وفي طريقة تفسير بعض السياسات. أعتقد أن من الواضح أيضاً أن الشعب يدرك أن استمراره باتباع سياسات اليسار التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة، سيكون قاتلاً”.

وذكرت رئيسة الحكومة، أن “دوري اليوم يكمن في تنظيم جبهة بديلة لليسار، للحوار مع الجميع. وهذا ما أفعله. إنني أعلن أن مجموعة المحافظين الأوروبيين أصبحت الثالثة من حيث عدد البرلمانيين في أوروبا، وإنني أهتم بهذا من خلال الحوار مع الجميع وجمعهم، وأعتقد أننا قد نشهد بعض المفاجآت في مستقبل الاتحاد الأوروبي من ناحية الأغلبية التي سيتم بناؤها على الملفات المختلفة في البرلمان”.