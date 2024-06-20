تاياني: السنغال شريك استراتيجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه التقى اليوم الخميس في باريس الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي.

وكتب تاياني في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “السنغال شريك استراتيجي لنا في تحقيق الاستقرار والأمن في غرب أفريقيا”.

وأردف “الحكومة الإيطالية ترغب في تعزيز العلاقات مع داكار على المستويين السياسي والاقتصادي، وأيضًا من خلال خطة ماتي”، التي أعلنتها روما للاستثمار المتكافئ في القارة السمراء.

ويزور وزير الخارجية الإيطالي اليوم باريس للمشاركة في منتدى: “حماية مستقبلنا – المنتدى العالمي لسيادة اللقاحات والابتكار”.

المنتدى نظمته فرنسا، الاتحاد الأفريقي والتحالف العالمي للقاحات (Gavi)، ويمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان الوصول إلى اللقاحات في البلدان الأكثر فقراً، في إطار مبادرة (تسريع تصنيع اللقاحات في أفريقيا) لدعم تصنيع اللقاحات المنقذة للحياة في القارة.