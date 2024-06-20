وزير إيطالي: الاقتصادات الناشئة وجنوب العالم في طور البروز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، إلى “الكف عن السلوك مثل النبلاء الفرنسيين، الذين بقوا منغلقين في قصورهم دون رؤية أن العالم يتغير. فلنتوقف عن اعتبار أنفسنا فئة مختلفة تنظر بنوع من التكبّر إلى جنوب العالم أو إلى دول كتلة الاقتصادات العالمية الناشئة (Brics)”.

وفي كلمته خلال مؤتمر: “خطة ماتّيّ لأفريقيا: المنظور الإيطالي تجاه منطقة المتوسط ​​في الإطارين الأوروبي والأطلسي”، الملتئم في مركز الدراسات المتقدمة للدفاع بروما الخميس، أوضح الوزير كروزيتّو، أن “هذه الدول نفسها، إما ستبرز معنا أو ضدنا”.

وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، إلى أن “هذه نقطة أساسية يتعين علينا أن نتخذ القرارات الصائبة بشأنها ونفهم ما إذا كان الغرب يريد حقاً أن يكون له أمل بالبقاء في المستقبل”.

يذكر أن كتلة الاقتصادات العالمية الناشئة (Brics)، تشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا، والتي أعلنت في آب/أغسطس الماضي أثناء قمتها في جوهانسبرج، عن انضمام بعض الدول الأعضاء الجديدة إليها، وهي المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، إثيوبيا وإيران اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2024، بينما رفضت الأرجنتين الدعوة رسميًا بعد تولي خافيير ميليّ منصب الرئاسة فيها.