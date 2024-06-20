تاياني: تباين المواقف مع فرنسا لن يعرض صداقتنا للخطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس- اعترف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بوجود خلافات مع فرنسا بشأن ترشيح قادة مؤسسات التكتل الموحد للدورة التشريعية الاوروبية المقبلة 2024-2029.

وقال تاياني، في تصريح صحفي الخميس بالعاصمة الفرنسية: “لدينا مواقف متفاوتة، لكن هذا لا يعني أن تباين الموقف يعرض الصداقة للخطر”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه “في بعض الأحيان تكون هناك مواقف سياسية يتم اتخاذها وتفاوت في وجهات النظر، لكنها ليست مسألة استراتيجية”، مشيرا إلى أن الاختلاف بشأن القضايا الاستراتيجية يكون “عند قطع العلاقات الدبلوماسية”، ولكن ما بين روما وباريس الان هو “تباين في المواقف”، على حد وصفه.

وبشأن الجدل الراهن حول القوى التي ينبغي على حزب الشعب الأوروبي (الذي ينتمي إليه تاياني) التحالف معها لتشكيل الأغلبية في الجهاز التشريعي الأوروبي الجديد، قال تاياني إنه “إذا كان لا بد من التوصل إلى اتفاق مع الليبراليين والاشتراكيين من أجل استقرار الاتحاد الأوروبي فلا يمكن إغلاق الأبواب في وجه تجمع المحافظين والإصلاحيين” بقيادة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، في حين أنه “لا يمكن فتح الأبواب أمام حزب الخضر”.

ووفق تاياني، فإن نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية “قالت شيئا واحدا: كفى سياسات أصولية في المجال البيئي، نحن جميعا نريد سياسة زراعية وصناعية تسمح للشركات بأن تكون قادرة على تحقيق الأهداف الأساسية ويمكن ذلك أيضا بالأخذ في الاعتبار القضايا الاجتماعية”.