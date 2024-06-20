وزير دفاع إيطاليا: افريقيا مهمة للغاية بشأن الترتيبات المستقبلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو على أن “أفريقيا قارة مهمة للغاية في الترتيبات المستقبلية”.

جاء ذلك في كلمته الخميس خلال مؤتمر (خطة ماتّيّ لأفريقيا: المنظور الإيطالي تجاه منطقة المتوسط ​​في الإطارين الأوروبي والأطلسي)، بمركز الدراسات المتقدمة للدفاع بروما.

وقال متسائلا: “إذا تخلينا عن كل الجزء الذي يمكن أن ينمو في العالم ولديه احتياطيات رئيسية للجانب الآخر من القوة”، في إشارة إلى روسيا والصين، “فكيف يمكننا التفكير في الفوز بالتحدي التكنولوجي والتجاري للمستقبل؟”.

ولفت الوزير إلى أنه “في عام 2050، سيكون عدد سكان أفريقيا 2.5 مليار نسمة، بمتوسط ​​عمر حوالي 20 عامًا”، بينما “يبلغ متوسط ​​العمر اليوم في النيجر 15 عامًا، وفي أنجولا ومالي 16 عامًا، وفي تشاد أو بنين أو موزمبيق 17 عامًا، في حين أنه يبلغ 48 عامًا في إيطاليا 48 عامًا”. وأردف “في عام 2028، سوف يكون لدى منطقة جنوب الصحراء حيث سيعيش السكان الأصغر سنا في أفقر مكان في العالم، تغطية كاملة تقريبًا لشبكة الجيل الرابع. هل تعرفون من يعمل على ذلك؟ الصين والتي، من بين أمور أخرى، تتفوق على الغرب بأكمله تقريبًا في مجال الذكاء الاصطناعي”.

وقال وزير الدفاع: “نحاول، بصعوبة بالغة، أن نشرح للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ما يحدث على بعد بضعة كيلومترات فقط من أوروبا”.

وبحسب وزير الدفاع، فإن كل هذا لا يمكن الاستهانة به، حيث “تمثل أفريقيا أيضًا 50% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم وأكثر من 60% من مياه الشرب”، فضلا عن ذلك “تضمن الكونغو وحدها 70% من إنتاج الكوبالت في العالم، وفي الصحراء الكبرى هناك 70% من احتياطي الفوسفور، وفي النيجر 20% من احتياطي اليورانيوم، وتضمن غينيا 63% من الطلب الأوروبي على الألومنيوم، وهو مادة أساسية للانتقال البيئي”.

وقال القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) “هذه هي أفريقيا، التي اكتسبت فيها دول في السنوات الأخيرة وزنا: روسيا عسكريا والصين اقتصاديا”. وأضاف “يكفي فقط ملاحظة أن 60% من الناتج المحلي الإجمالي لأنغولا هي ديون لبكين… نعم يمكننا القول إنها صين أخرى” في القارة السمراء.

ووفق كروزيتّو، فإن “إيطاليا، المرحب بها في افريقيا، يجب أن تكون رأس جسر، ولهذا السبب فإن خطة ماتّي هي ممر يجب أن يتبعه جهد غربي” مشترك.