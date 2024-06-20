أوكرانيا والشرق الأوسط ومنطقة البحيرات الكبرى محاور اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، من المقرر أن يناقش مجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين المقبل في لوكسمبورغ “العدوان الروسي على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط”.

وأشار المجلس الأوروبي إلى أن نقاش وزراء خارجية دول الاتحاد حول الحرب سيسبقه تبادل غير رسمي لوجهات النظر مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وسيناقش مجلس الشؤون الخارجية بعد ذلك الوضع في الشرق الأوسط في ضوء التطورات الأخيرة.

وسيستمر الاجتماع بتبادل وجهات النظر حول غرب البلقان، بمشاركة وزراء خارجية ألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وكوسوفو.

وأخيرا، سيناقش المجلس موضوع جورجيا ومنطقة البحيرات الكبرى.