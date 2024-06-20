وزيرة إيطالية تعلن عن مهمة للمغرب بإطار خطة ماتّي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزيرة الجامعات والبحوث الإيطالية، آنا ماريا بيرنيني الخميس عن مهمة إلى المغرب في الثامن والعشرين من شهر حزيران/يونيو الجاري في إطار خطة ماتّي.

وكتبت المسؤولة الإيطالية على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “قمنا بالفعل بمهام في تونس والجزائر وليبيا. يوم 28 حزيران/يونيو، سنكون في المغرب في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، المحطة الأولى من جولة ترويجية مع القطاع الخاص والتعاون مع مؤسسة ميد-أور لتقديم فرص ومشاريع ملموسة تنغمس في واقع محلي وتتمحور حول مصالح مشتركة”.

وأشارت الى أن المشاريع التي سيتم طرحها في الرياض تشمل: التكنولوجيا الزراعية، وإدارة المياه، وهندسة السكك الحديدية، ومراكز الابتكار والتجديد الحضري.

وتحدثت الوزيرة عن “علاقات تاريخية عميقة مع أفريقيا، نعمل على تثمينها وتعزيزها لكتابة صفحة جديدة ليس فقط في مجال السياسة الخارجية، بل أيضًا في التعاون الدولي والتنمية بهدف أن تكون نموذجًا لأوروبا”.

ووفق بيرنيني، فإن “خطة ماتي هي حدس غير استثنائي يغير نماذج العلاقات: لم يعد هناك نظراء بل شركاء. باختصار ليست خطة من أجل أفريقيا، بل مع أفريقيا”.