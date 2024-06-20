الاتحاد الأوروبي يتهم بكين بزيادة التوترات ببحر الصين الجنوبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “القلق البالغ” إزاء ما وصفها بـ”الإجراءات الخطيرة الأخيرة” من جانب “سفن خفر السواحل وميليشيات بحرية صينية” بالقرب من جزيرة سكند توماس شول، في بحر الصين الجنوبي، يوم الاثنين الماضي، ضد مهمة إمداد للجنود الفلبينيين المتمركزين على متن سفينة عسكرية معطّلة في الجزيرة المرجانية.

ووفق المذكرة الصادرة عن المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو، التي تحدثت عن “أضرار” بقطع بحرية فلبينية و”إصابة” ضباط رسميين جراء الاشتباكات، فإن الاتحاد الأوروبي يرى أن “مثل هذه التدابير الأحادية الجانب” من جانب السلطات في بكين “تزيد من صعوبة التوصل إلى حل دائم للنزاعات في بحر الصين الجنوبي وتزيد فرص المواجهة الخطيرة”.

وأضافت المذكرة “يشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام والامتثال لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الأممية لقانون البحار (UNCLOS) وقرار التحكيم لعام 2016، بالإضافة إلى القواعد واللوائح الدولية الأخرى ذات الصلة المتعلقة بسلامة الحياة في البحر في كل الأوقات، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، حظر استخدام القوة أو الإكراه، وحرية الملاحة”.

وأشار المتحدث إلى أن “المواجهات الخطيرة تحدث بانتظام متزايد في بحر الصين الجنوبي، مما يزيد من التصعيد المستمر للتوترات، والتي يجب نزع فتيلها بدلاً من إطالة أمدها”، ولذلك “يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته الطويلة الأمد إلى ضبط النفس والاحترام الكامل للقواعد الدولية ذات الصلة، لضمان الحل السلمي للخلافات وخفض التوترات في المنطقة”.

وأشارت المذكرة إلى أن “لائحة خفر السواحل” الصينية الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 15 حزيران/يونيو الجاري، أدت إلى “زيادة التوترات بدلاً من تخفيفها”، حيث تنص “على احتجاز أشخاص أجانب وسفن أجنبية في جميع أنحاء المنطقة التي تزعم ملكيتها الصين، مما يبطل النتائج التي توصلت إليها محكمة التحكيم لعام 2016، ويقوض المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.