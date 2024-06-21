الولايات المتحدة تدعو إسرائيل لتجنب التصعيد مع حزب الله اللبناني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- خلال لقائه مع كل من مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية رون ديرمر، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أهمية “تجنب المزيد من التصعيد” مع حزب الله اللبناني والتوصل إلى “حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى ديارها”

ونقل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر عن بلينكن في أعقاب الاجتماع الذي جرى أمس الخميس “تجديد التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل”.

كما استعرض الطرفان الأمريكي والاسرائيلي “الجهود الجارية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن”، حيث “شدد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والتخطيط للحكم والأمن وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع”.