مكالمة هاتفية بين بوريل والصفدي حول “الكارثة المستمرة في غزة وتفاقم الوضع بالضفة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الجمعة عن اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأشار منسق السياسة الخارجية الأوروبية في منشور على منصة (إكس) إلى أن المحادثة تركزت “على الكارثة المستمرة في غزة وتفاقم الوضع في الضفة الغربية”.

وأضاف “نحن نتشاطر القلق البالغ في أن الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية لا يزال محرومًا، ولم يتم إطلاق سراح الرهائن حتى الآن، ولا يزال القتال مستمرًا، على الرغم من أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة، وخطة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن لم يتم تنفيذها بعد”.

وقال بوريل “سنواصل العمل معًا بشكل وثيق لتحقيق وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، والمساءلة والسلام”.

واختتم بالقول “أتطلع إلى انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن الشهر المقبل لتعميق التعاون والشراكة بيننا”.