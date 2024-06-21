وزير فرنسي يحذر: الاقتصاد الأوروبي قد يخسر قوته مقارنة بالصين والولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – رأى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أنه فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في أوروبا “خاصة المسائل الصناعية، كررت وسأكرر اليوم الخطر القوي المتمثل في أن الاقتصاد الأوروبي سيخسر قوته مقارنة بالصين والولايات المتحدة”.

وأضاف، على هامش اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (إيكوفين) المنعقد في لوكسمبورغ “لقد حان الوقت للعمل بسرعة أكبر لدعم اقتصادنا وتمكينه من تحقيق نمو فرص العمل والازدهار”.

وشدد الوزير الفرنسي على أنه “من الضروري أن نكون قادرين على الاعتماد على الطاقة الاقتصادية الخالية من الكربون، عبر الطاقة المتجددة والنووية أيضًا”، كما “يتعين علينا فعل كل شيء للحفاظ على سوق الطاقة الأوروبية”، التي “تضمن التداول الجيد للطاقة في كل مكان وبتكلفة منخفضة لجميع الدول الأوروبية”.

وقال “الشرط الثاني هو التمويل: فمن الملح الإسراع في أسواق رأس المال. إنها الطريقة الوحيدة لضمان التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات، والشركات الناشئة، التمويل اللازم للتنمية على الأراضي الأوروبية وليس على الأراضي الأمريكية أو أي مكان آخر”.

أما الشرط الثالث، بحسب لومير فـ”هو التبسيط: فاللوائح التنظيمية المفرطة تقتل الاقتصاد الأوروبي. يجب علينا أن نعمل على تبسيط القواعد التي تثقل كاهل شركاتنا الصغيرة والمتوسطة، وصناعاتنا في كل النسيج الاقتصادي الأوروبي وبشكل كبير. الشرط الأخير لإعادة إطلاق الاقتصاد الأوروبي هو وحدة الدول الأعضاء السبع والعشرين” في الاتحاد.