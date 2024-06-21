وزير الخارجية الاوكراني: تعاون أمني متزايد مع بولندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا الجمعة عن مكالمة هاتفية مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي “لتأكيد الشراكة القوية” بين كييف ووارسو.

وأشار في منشور على وسائط التواصل الاجتماع إلى ان الاتصال الهاتفي تمحور حول “توفير المزيد من القدرات للدفاع الجوي الأوكراني وزيادة الأمن ليس فقط لأوكرانيا، ولكن أيضًا للمنطقة بأسرها”، مؤكدا على أن “التعاون الأمني ​​مع بولندا سوف يستمر في التعزيز بوتيرة جيدة”.

كما تحدث سيكورسكي عن “تنسيق الخطوات” في ضوء قمة المجلس الأوروبي نهاية الأسبوع المقبل وقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالعاصمة الامريكية واشنطن في الشهر القادم.