الرئيس الإيطالي: ليكن الفضاء مكانا مشتركاً للبشرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إلى أن يكون “الفضاء مكاناً مشتركاً بالنسبة للبشرية جمعاء”، مشيراً الى أن “ما يأتي من نشاط هنا، يُعدّ بمثابة رسالة أساسية لمستقبل الأرض والإنسان”.

وخلال زيارة للمركز الأوروبي لرصد الأرض (Esrim)، الكائن في ضاحية فراسكاتي بمنطقة القلاع الرومانية، الجمعة، قال الرئيس ماتّاريلا، من بين أمور أخرى، إن “الفضاء يغدو بعدًا مهيمنًا ومتناميًا بشكل متزايد، وعنصراً رائدا بالنسبة للأرض وحياة البشرية. ومن هنا تنطلق رسالة يُشار إليها بالبنان، تتمثل بالإرادة الطيبة للمجتمع العلمي الدولي”.

وذكر رأس الدولة، أن “(Esrim) يقوم بإجراء أبحاث علمية متطورة أيضاً، وهذا ينم عن نتائج رائعة، كذلك عن طريق بث رسالة مهمة أخرى: التعاون بين البلدان، مع التأكيد على أن البحث لا حدود له من ناحية، ومن ناحية أخرى أنها حدود يجب احترامها ومراعاتها، مما يصب بمصلحة البشرية وتنميتها”.

كما ذكر رئيس الجمهورية، أن “هذه الرسالة مهمة في عالم يقوم على التواصل والتآزر، بل وكذلك أيضا في لحظات التوتر الكبيرة التي تتعارض مع البحث العلمي، لإثبات مدى أهمية التعاون ونوعية الفوائد التي يمكن تحظى بها البشرية”، موضحاً أن “الأمر لا يتعلق برسالة مجردة، بل فعالة بشكل ملموس”.

وخلص رئيس الجمهورية الى القول، إن “رصد ودراسة الظواهر الأرضية تتيح فوائد جمة على نطاق أوسع بالنسبة للسكان وللأقاليم، لا سيما في المناطق التي تشهد ظواهر هشاشة مثل الجفاف، التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر”.