مفوض أوروبي: سنبحث المساعدات مع وزير مالية كييف في إيكوفين اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ ـ أعلن مفوض أوروبي، أن “الموضوع الرئيسي في اجتماع مجلس الشؤون المالية والاقتصادية لدول منطقة اليورو (إيكوفين) اليوم، سيكون أوكرانيا”، التي “سيتواصل معنا وزير ماليتها، سيرغي مارشينكو عبر الفيديو، ونحن نؤكد ونعزز كل ما تحتاج إليه أوكرانيا من دعم”.

وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر (إيكوفين) في لوكسمبورغ، أن “الاضطرابات التي شهدتها البنية التحتية للطاقة في الآونة الأخيرة أيضاً، تُعدّ كبيرة للغاية وتؤكد الحاجة الملحة لالتزامنا الكامل، وفي هذا السياق، سنجري أول مناقشة لمتابعة قرار زعماء مجموعة السبع بشأن قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا”.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: “أفكر في هذا السياق بثلاث نقاط: الوضوح من ناحية الإيرادات، الوحدة في القرار بين الدول الأعضاء وبين شركاء مجموعة السبع، إلى جانب السرعة، لأن هذا القرض مطلوب لدعم الموارد المالية والميزانية المتعثرة لأوكرانيا في الأشهر المقبلة، وليس للسنوات القادمة”.

وخلص مفوض الشؤون الاقتصادية، الى القول، “أنا واثق من أن هذه المناقشة الأولى بين الوزراء ستمنح توجهاً واضحاً بشأن أوكرانيا، لعمل المفوضية حول هذا الموضوع”.