زيلينسكي: عادت أوكرانيا لأوروبا حيث كانت تنتمي لقرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة بإعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمام بلاده للتكتل الموحد.

وكتب زيلينسكي على وسائط التواصل الاجتماعي بعد ظهر اليوم الجمعة: “لقد عادت أوكرانيا إلى أوروبا، حيث كانت تنتمي لقرون من الزمن، باعتبارها عضواً كامل العضوية في المجتمع الأوروبي”.

وأعرب الرئيس الاوكراني عن “الامتنان للمجلس الأوروبي وللرئاسة الدورية البلجيكية لإرادتهم السياسية القوية”، وقال “نتطلع إلى الأسبوع المقبل، الخامس والعشرين من حزيران/يونيو، حيث من المقرر أن تعقد أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أول مؤتمر حكومي دولي لهما، وهو ما يعني البدء فعلياً في عملية المفاوضات”.

كما هنأ زيلينسكي مولدوفا لموافقة الاتحاد الأوروبي على الإطار التفاوضي معها، واصفا ذلك بـ”الخطوة المهمة نحو مستقبلنا الأوروبي المشترك”.

وقال: “سوف نجعل الاتحاد الأوروبي أقوى معًا، وأنا ممتن لكل فرد في فريقنا الذي عمل بجد لجعل هذه الخطوة التاريخية حقيقة. إن الملايين من الأوكرانيين، وأجيال من شعبنا، يحققون حلمهم الأوروبي”.