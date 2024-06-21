بروكسل تستضيف اجتماعات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل الجولة الرابعة من اجتماعات كبار المسؤولين على مستوى الخبراء بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة، في إطار ترتيب التعاون بين هيئة العمل الخارجي الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

ووفق المفوضية الأوروبية، فإن الجولة الرابعة التي انعقدت أمس الخميس شملت ثلاث مجموعات عمل حول “التجارة والتنويع الاقتصادي”، و”الأمن ومكافحة الإرهاب”، و”الأجندة العالمية”.

وساهم الاجتماع، الذي تم في “أجواء ودية وتطلعية، في تعزيز الشراكة الثنائية الشاملة بين التكتل الموحد والإمارات العربية المتحدة على أساس البيان المشترك للاتحاد الأوروبي لعام 2022 بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج”.

وفي هذا الصدد، بحث الجانبان “القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل التجارة والاستثمار، ومنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والمسائل الأمنية الأوسع، تغير المناخ، التحول الأخضر والتعاون الإنمائي، فضلاً عن الأولويات التشغيلية في مجالات المساعدة الإنسانية والتعليم والبحث والابتكار”، وذلك بهدف “تعميق التعاون وتكثيف أوجه التآزر”.

وشارك في رئاسة الاجتماع وزارة الخارجية الإماراتية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

وسيعقد الاجتماع القادم في أبوظبي عام 2025.