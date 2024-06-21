إيطاليا: استقرار معطيات كوفيد وأعلى نسبة إصابات في لاتسيو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشفت مصادر صحية إيطالية، عن استقرار كبير في المعطيات الخاصة بوباء كوفيد 19 المسجلة في إيطاليا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت نتائج نشاط الرصد من قبل وزارة الصحة والمعهد العالي للصحة (ISS)، في الفترة من 13 إلى 19 حزيران/يونيو، أن “معدل الإصابات التي تم تشخيصها والإبلاغ عنها، بلغ 3.5 حالة لكل 100 ألف نسمة”، وقد كان “في الأسبوع الماضي 3.1 حالة لكل 100 ألف نسمة”، وبالتالي “فإن الصورة لم تتغير إلى حد ما في معظم مقاطعات البلاد مقارنة بالأسبوع السابق”.

وأبرزت المعطيات، أن “أعلى نسبة إصابات كانت تلك المسجلة في إقليم لاتسيو (وسط)، مع 8 حالات لكل 100 ألف نسمة”، بينما “كانت النسبة الأدنى في جزيرة سردينيا (غرب)، ذا كانت المقاطعة التي لم يتم الإبلاغ فيها عن حالات إصابة جديدة خلال أسبوع المراقبة”.

أما بالنسبة لمؤشر انتشار العدوى (Rt)، المحسوب حتى 19 حزيران/يونيو واستنادًا إلى حالات العلاج في المستشفى، فقد بلغ 0.99″، وذلك اعتباراً من 11 حزيران/يونيو، في نطاق بين 0.83-1.16، “والذي بقي مستقراً إلى حد كبير، مع انخفاض طفيف جداً مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما كان النطاق (0.89-1.27) والمؤشر قد توقف عند 1.07.

ومن ناحية الوضع في المستشفيات، فـ”لم يتغيّر كثيراً هو الآخر أيضاً، إذ كان معدل إشغال الأسرّة من قبل المرضى المصابين بفيروس كورونا، حتى 19 حزيران/يونيو، يساوي 1.2%”، مع 716 شخص في المستشفى، “وهو مستقر إلى حد كبير مقارنة بالأسبوع السابق (كان بنسبة 0.1% حتى 12 الشهر الجاري”.

وبالنسبة لمعدل إشغال أسرّة أقسام العناية المركزة، فقد “كان مستقرًا أيضًا، حيث بقي عند 0.3% (مع دخول 26 شخصًا إلى المستشفى)، على غرار مما كان عليه في الأسبوع السابق”، كما “لم يتم تسجيل أي حالات دخول جديدة إلى أقسام العناية المركزة في الأيام المرصودة الأخيرة”.

ومن ناحية إعداد الوفيات، فقد أشار تقرير الرصد إلى أنها “بلغت 10 أشخاص”، وأن “أغلبها شمل الفئات العمرية الأكبر سنا، المحصورة بين 80-89 سنة وكذلك تلك التي تتجاوز الـ90 عاماً”.