إيطاليا: نمو ملحوظ لمؤشر الشيخوخة بنسبة 5.5% عام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “نمو مؤشر الشيخوخة يستمر بلا هوادة، إذ بلغ حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2023، 193.1 شخص مسن لكل مئة شاب”، وذلك “بزيادة قدرها 5.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022”.

وكشف تقرير “نحن إيطاليا 2024” للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن “من بين مقاطعات البلاد، تتمتع ليغوريا (270.9) وسردينيا (252.8) بأعلى القيم، بينما نجد أدنى القيم في كامبانيا (148.6) وبولتسانو (131.8)”، مبيناً أن “إيطاليا هي الدولة ذات أعلى مؤشر للشيخوخة في الاتحاد الأوروبي”.

وذكر التقرير أن “في عام 2023، بلغ متوسط ​​العمر المتوقع منذ الولادة للسكان المقيمين في إيطاليا 81.1 سنة للذكور و85.2 سنة للإناث. ويُظهر المؤشر لكلا الجنسين، بعد الانخفاض الذي شهده عام 2020، ارتفاعا بالمستويات بدءا من عام 2021”.

وأشار المعهد الإحصائي إلى أن “الناس يعيشون في المتوسط لفترة أطول في الوسط والشمال، وبشكل خاص في مقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي، إذ يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للذكور 82.4 سنة و86.9 سنة للإناث”.

ولفت تقرير (إستات) إلى أن “الحد الأدنى لمتوسط ​​العمر المتوقع نجده في مقاطعة كامبانيا (جنوب)، مع 79.4 سنة للذكور، و83.6 سنة للإناث”. واختتم بالقول إن “إيطاليا، تُعدّ من بين الدول الأوروبية التي تتمتع بأعلى متوسط ​​عمر متوقع عند الولادة”، على مستوى الاتحاد الأوروبي.