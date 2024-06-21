أوربان: حزب الشعب الأوروبي يتحالف لصالح الحرب والمهاجرين وضد الاقتصاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بودابست ـ وجه رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان أصبع الاتهام ضد تحالف أوروبي بقيادة حزب الشعب الأوروبي، معرِّفاً إياه بأنه “لصالح الحرب والهجرة وضد الاقتصاد”، واتهم مجموعته السابقة بالبرلمان الأوروبي بتبني مواقف يسارية.

وعزا رئيس الوزراء المجري، ذو النزعة السيادية، في مقابلة إذاعية “دوراً شيطانياً” لزعيم الحزب الشعبي الأوروبي، مانفريد فيبر، معربا عن الاعتقاد بأن “التحالف مع الديمقراطيين الاشتراكيين كان وثيقاً حقاً، كما رأينا في الاجتماع غير رسمي للزعماء يوم الاثنين الماضي”.

أوربان، الذي لم يدخّر في السنوات الأخيرة، الهجمات على أورسولا فون دير لاين، أصبح يؤمن الآن بأن رئيسة المفوضية الأوروبية المنتهية ولايتها “فتاة بريئة” مقارنة بفيبر، الذي تم تأكيده هذا الأسبوع رئيساً لحزب الشعب الأوروبي.

وبحسب زعيم حزب (فيديز)، المعروف بمقاومته للالتزام بالوقوف إلى جانب أوكرانيا وقربه من روسيا، فإن التحالف الذي اختاره حزب الشعب “يقود أوروبا إلى الحرب”. ووفقاً لأوربان، فليس من المنطقي “الرغبة بهزيمة روسيا” إلى الحد الذي “يعني ضمناً، ثمناً باهظاً لا يستحق دفعه”.

من ناحية أخرى، أثار رئيس الوزراء الهنغاري مرة أخرى “شبح خطط الاستبدال العرقي المزعومة”، التي تهدف إلى “استبدال السكان الأوروبيين وتشجيع زيادة متجذرة في أعداد المسلمين، مستوحيًا الإلهام من أطروحات الاستبدال العرقي المزعوم لأوروبا، للعديد من أتباع اليمين المتطرف العالمي”.

وهكذا، ذهب أوربان إلى حد القول، إن هذا التحالف الأوروبي الناشئ يريد تطبيق “خطة سوروس” بشأن الهجرة، بهدف جذب مليون شخص، وتجديد الهجمات على الملياردير الأمريكي وفاعل الخير، من أصل مجري”.