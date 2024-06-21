قطاع العملات المشفرة يحذّر من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ على ضوء الزخم الذي يكتسبه قطاع العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، والذي يتزايد يومًا بعد يوم، لسوء الحظ، يمنح هذا الانتشار المحتالين أيضاً، مزيداً من فرص خداع المستخدمين لإرسال عملات مشفرة أو أموال إليهم، والتي يستحيل استرجاعها لاحقاً.

وأوضحت نائبة رئيس قسم العمليات في شركة (Bitpanda)، مرسيدس سانشيز دي روخاس، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الجمعة، أنه “للحفاظ على أمان العملات المشفرة، من المهم أن يتعلم المرء كيفية التعرف على عمليات الاحتيال المحتملة التي قد تصادفه عبر الإنترنت”.

وتابعت: “عند التعامل مع الأموال في إطار أي نوع من المعاملات عبر الإنترنت، يجب أن يكون المرء على أهبة الاستعداد ضد التهديدات الخارجية، كعمليات النصب والاحتيال. لسوء الحظ، أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعدّ أرضاً خصبة لهذا المجال”، مبينةً أن “في شركتنا، نحاول دائماً الرد بأسرع ما يمكن لكشف عمليات والاحتيال وإيقافها، ومع ذلك، لا يمكننا فعل الكثير إذا اتصل بعميلنا أحد المحتالين على انفراد، لذلك ندعو لإيلاء اهتمام وثيق للأمثلة المطروحة أدناه للمساعدة على الاستعداد في حالة حدوث هذه المواقف”.

وشددت دي روخاس على ضرورة: “عدم فتح رسائل البريد الإلكتروني التصيدية، والحذر من الروابط المختصرة”، مبينةً أن “الرسائل التصيدية هي تلك التي يتظاهرون فيها المحتالون بتمثيل شركات شرعية بهدف سلب المستخدمين أموالهم”.

وأوضحت المسؤولة بالشركة، أن “الرسائل الإلكترونية هذه، تشبه الرسائل المباشرة التي نتلقاها على وسائل التواصل الاجتماعي”، والتي “عادةً ما يطلب فيها المحتالون معلومات شخصية، كبيانات اعتماد تسجيل الدخول، كلمات المرور، المفاتيح الخاصة وما إلى ذلك، للوصول إلى الحساب الشخصي للمستخدم”.