سالفيني: هدفنا توفير 1500 عنصر أمني لمحطات النقل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، أن “هدفي يكمن بالوصول إلى توفير 1500 امرأة ورجل من عناصر أمن هيئة السكك الحديدية، الذين يضمنون أمن القطارات، العمال، الركاب والمحطات”.

وقال الوزير سالفيني في تصريحات على هامش عرض مشروع أكاديمية أمن السكك الحديدة في ميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) الجمعة، “إن إقامة أكاديمية في محطة روغوريدو يعني تحقيق الأمن في القطارات وفي المحطة، وليس في المنطقة فقط”. واستدرك: “لكن أفراد الأمن ورجال إنفاذ القانون ليسوا كافين، فمن الضروري أن تقوم البلديات أيضًا بتسليط الأضواء وإقامة الفعاليات الرياضية والثقافية خارج المحطات، كما فعلت بلدية ميلانو أمام محطتها المركزية”، لذلك “أرى أن التعاون في هذا المجال فاضل وإيجابي”.

ثم وجه سالفيني “نداءً إلى أولئك الذين يقيمون العدالة أيضاً”، فـ”بعض الأحداث لا تنطوي على مجرد جنح صغيرة، بل جرائم كبرى أيضاً”. وأردف: “نحن نقوم بتوظيف آلاف من رجال الشرطة والعناصر الاحتياطيين”، لكن “من الضروري أن تقوم العدالة بدورها أيضاً”، لأن “رجال الشرطة وعناصر الدرك، يعتقلون أشخاصاً يتجولون حاملين فأساً، سكيناً أو مسدساً، والمتاجرين بالمخدرات أيضاً”، لكنهم “يرونهم يتجولون أحرار في الشوارع مرة أخرى في اليوم التالي”.

وشدد سالفيني، وهو نائب رئيس الوزراء أيضاً، على أنه “لذلك، فمن الضروري معاقبة مرتكبي جرائم العنف، وأن يظلوا قيد الاعتقال في السجن لبعض الوقت على الأقل. لأنه إذا عاد تاجر مخدرات تم القبض عليه هنا في المحطة إلى ترويج سمومه في اليوم التالي، فمن الواضح أن هذه المعركة ستكون صعبة”.