البابا: فليُنر الرب عقول الحكام ويبعث فيهم الحكمة والحس بالمسؤولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ رفع البابا فرنسيس، الدعاء لكي ما ينير الروح القدس عقول الحكام ويبعث فيهم الحكمة والحس بالمسؤولية”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر أمس الأحد، حيا البابا المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وقال “لنواصل الصلاة من أجل السلام، لاسيما في أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل. لنصلِّ من أجل السلام في فلسطين، في غزة، وفي شمال الكونغو… لنصلِّ من أجل السلام في أوكرانيا المعذبة، التي تعاني كثيرًا، لكي يحل السلام”.

وأسترسل: “ليُنِر الروح القدس عقول الحكام، ويبعث فيهم الحكمة والحس بالمسؤولية، لتجنب أي عمل أو كلمة تؤجج النزاع، فيهدفوا بشكل حاسم إلى حل سلمي للصراعات، فـ”هناك حاجة للتفاوض”.