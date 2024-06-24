دراسة أمريكية: دور محتمل لداعش في هجوم داغستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ تمخضت دراسة أمريكية عن القول، إن “من المحتمل أن يكون رجال ميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وراء الهجوم المزدوج الذي وقع في داغستان (جنوب غرب روسيا) أمس، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 ضابط شرطة وكاهن.

ودحض محللو معهد دراسة الحرب (ISW) الأمريكي، “الفرضية الروسية التي تقول إن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي يقفان وراء الهجمات”، بينما استشهد المعهد بدلاً من ذلك بـ”التوترات المتزايدة بين موسكو والأقليات المسلمة في القوقاز، التي تتكثف فيها أنشطة التجنيد من جانب الجماعات المتطرفة”.

وأشار (ISW) إلى أنه “بعد الهجوم، نشرت خلية العزائم الروسية، التابعة لتنظيم (داعش)، من بين أمور أخرى، مذكرة أعربت فيها عن امتنانها لـ(الإخوة في القوقاز) لأنهم أظهروا قدراتهم. وعلى الرغم أن العزائم لم تعلن مسؤوليتها عن العملية، إلا أن اقتباس القوقاز يشير إلى أن المسؤولية تقع على عاتق خلية (ولاية القوقاز)”، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية وتنشط في المنطقة الروسية، حيث كثف التنظيم طلبات التجنيد في شمال القوقاز منذ نيسان/أبريل الماضي.

كما ذكر محللو المعهد الأمريكي أن السلطات الروسية نفذت “عملية غامضة لمكافحة الإرهاب” في شمال القوقاز، لكنهم ركزوا ردهم على “الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، الموجهة إلى أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي”.