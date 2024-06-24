ميلوني: أوروبا تقر الدفعة الخامسة لحصتنا من أموال صندوق التعافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن “الاتحاد الأوروبي أعطى الضوء الأخضر للدفعة الخامسة من أموال صندوق التعافي، بمبلغ 113 مليار يورو، من أصل 194.4 مليار خصصت لبلادنا”.

وفي حديثها خلال اجتماع اللجنة المعنية بالخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP) الإثنين، قالت ميلوني: “إننا نترك وراءنا عملاً مثمرًا للغاية، أتاح لنا بتأكيد هذه النتيجة التي نفخر بها”، إذ “تحتل إيطاليا المركز الأول في أوروبا من حيث الأهداف التي تم بلوغها والتقدم المالي الذي حققته خطتنا للتعافي”.

وأشارت رئيسة الحكومة، إلى “موقع صدارة حظينا به إثر التقييم على المتوسط ​​المدى، من جانب المفوضية الأوروبية، وهو ثمرة أشواط عديدة قطعناها في الأشهر الأخيرة، ونحن ننتظر الآن أن تعتمد المفوضية الأوروبية التقييم الإيجابي للدفعة الخامسة، والذي إذا كان كذلك، كما نحن متأكدون منه، فإن الضوء الأخضر من بروكسل سيسمح لنا بتلقي 10.6 مليار يورو أخرى، ورفع الموارد الإجمالية الواردة لأكثر من 113 مليار يورو من أصل 194.4 مليار خصصها الاتحاد الأوروبي لخطتنا للتعافي”.

وذكرت ميلوني، أن “البيانات الأخيرة عن الناتج المحلي الإجمالي، نمو قطاع العمل، ونمو مرافق جنوب البلاد بمقدار نصف نقطة مئوية أكثر من المتوسط ​​الوطني، تمثل حافزا إضافيا لتكثيف التخطيط لسياسات فاضلة، تهدف إلى سد الفجوات الإقليمية في القدرة التنافسية والإنتاج الوطني أيضاً”.