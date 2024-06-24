تاياني: تعويض الشركات الأوروبية العاملة بروسيا انتصار مهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني: “يبدو لي أنه تم اليوم اتخاذ قرار مهم للغاية، في إطار حزمة العقوبات ضد روسيا على خلفية القضية الأوكرانية، وفيما يتعلق بحماية الشركات التي تعيش وتعمل في الاتحاد الروسي”.

وأضاف الوزير تاياني، في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ، الإثنين، أنه بالنسبة لإيطاليا، “لدينا حالتان ترتبطان بشركة (أريستون) ومصرف (أونيكريديت)”، إذ “تم هنا اليوم إقرار المبدأ القائل بإمكانية تقديم تعويضات للشركات المتضررة من جانب الاتحاد الروسي”.

وذكر تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، أنه “يتم إقرار الأساس القانوني والمبدأ القضائي اليوم، ثم سنرى أين يمكن العثور على الأموال”، واستدرك: “لكن مبدأ وجوب تعويض هذه الشركات يعد بالفعل انتصارًا مهمًا بالنسبة لإيطاليا، التي ناضلت بقوة داخل الاتحاد الأوروبي لضمان هذه التعويضات للشركات التي تعمل في روسيا، بموجب العقوبات”.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن “هناك حوالي 200 شركة إيطالية”، تعمل في روسيا، والتي “يقع على عاتقنا واجب حمايتهم”، مبيناً أن “هناك طاولة دائمة في وزارة الخارجية، تعمل على حماية هذه الشركات، بالتعاون مع سفارتنا في موسكو، وقنصليتينا في سانت بطرسبرغ وتركيا”. واختتم قائلاً: “لقد حظينا اليوم بحماية مهمة أولى لريادة الأعمال الإيطالية العاملة في الاتحاد الروسي”.