تاياني يجدد الاعراب عن القلق إزاء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاعراب عن “القلق” حيال ما يجري على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية.

وقال تاياني للصحفيين، “في مجلس الشؤون الخارجية اليوم ركزنا أيضًا على قضية الشرق الأوسط، ونواصل التأكيد على الحاجة إلى وقف التصعيد”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نؤيد وقفًا فوريًا لإطلاق النار وندعم الخطة الأمريكية”، كما “أننا أيضًا قلقون بشأن ما يحدث في لبنان”، حيث “يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ولكن ينبغي الحذر في ردة الفعل” من جانب الطرف الآخر.

ووفق تاياني، فإنه “من الضروري إعادة صياغة المنطقة الزرقاء من الحدود التي تفصل إسرائيل عن لبنان، والتي يسيطر عليها حزب الله”. وقال: “في الوقت نفسه، أعتقد أن العمل على الجانب الإيطالي يجب أن يستمر أيضًا، مع قوة اليونيفيل. أما المهمة الأخرى، فهي ثنائية لتدريب القوات المسلحة اللبنانية من أجل تقليص النفوذ العسكري لحزب الله” هناك.

وأكد تاياني “مواصلة العمل لصالح السلام ومن أجل وضع متوازن لحد كبير”.

وقال وزير الخارجية “هذه رسالتنا للجميع”، فـ”كنا دائمًا ضد الهجوم على رفح. نحن أيضًا قلقون بشأن ما حدث في قبل أيام”، حيث “تعرضت منطقة قريبة من قاعدة الصليب الأحمر للقصف. كما نبعث برسائل إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها الحذر الشديد ورفضنا لهجمات تتسبب في المزيد من الوفيات في تلك المنطقة”.

وأردف الوزير “نحن أصدقاء لإسرائيل، ولهذا السبب بالتحديد ندعوها إلى توخي الحذر في هذه اللحظة الدقيقة من وجهة نظر سياسية. الحذر نفسه يجب أن تمارسه إيران، التي لها دور غير ثانوي، سواء على صعيد العلاقات مع الحوثيين في اليمن أو مع حزب الله في لبنان. إننا نعمل من أجل السلام ونبذل كل ما في وسعنا لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط”.