تاياني: سنحترم تصويت الفرنسيين ولكن آمل فوز قوى مؤيدة لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ- مع قرب انطلاق الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة وتوقعات بتفوق أقصى اليمين بقيادة التجمع الوطني تحت زعامة مارين لوبان، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني “نحن نحترم دائمًا تصويت المواطنين عندما يختارون حكومتهم وسنفعل الشيء نفسه مع فرنسا”.

وأضاف تاياني خلال تصريحات للصحفيين في لوكسمبورغ على هامش مجلس الشؤون الخارجية “لقد قلتها من قبل وأكررها: مواقفنا، (كحزب إيطالي) في كتلة الشعب الأوروبي، بعيدة كل البعد عن مواقف السيدة لوبان. لكن إذا تم تعيين وزراء في حالة فوز ذلك الطرف، فسنتحدث معهم لأننا نحترم الإرادة الشعبية”.

وقال “ربما لا نتشاطر المواقف” مع حزب لوبان، حليف حزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني في كتلة الهوية والديمقراطية بالبرلمان الأوروبي، مردفا: “فرنسا دولة كبيرة وبالتالي يختار شعبها بحرية حكومته”، أما “أنا فآمل بالطبع نجاح قوى مؤيدة لأوروبا”.

يشار إلى أن إيطاليا وفرنسا وقعتا معاهدة تعزيز التعاون الثنائي، المعروفة باسم (معاهدة كويرينالي) في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في روما من قبل رئيس الوزراء الإيطالي حينها ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المعاهدة، التي أصبحت نافذة مطلع شباط/فبراير 2023 بعد إقرارها من جانب برلماني البلدين، تشمل التعاون الدبلوماسي وفي مجالات الدفاع والصناعة والاقتصاد والفضاء والتعليم والثقافة والرقمنة والتحول البيئي.