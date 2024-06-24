بوريل يجتمع بقادة صربيا وكوسوفو الأربعاء في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية جوزيب بوريل سيستضيف الأربعاء المقبل اجتماعًا رفيع المستوى للحوار بين بلغراد وبريشتينا في بروكسل.

وأكد رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي مشاركتهما.

وسينضم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي ميروسلاف لايتشاك إلى بوريل لعقد اجتماعات منفصلة مع رئيسي الوزراء يليها اجتماع ثلاثي مشترك.

الاجتماعات تهدف إلى تقييم ما تم تحقيقه في الحوار تحت قيادة منسق دبلوماسية التكتل الاوروبي والتركيز على المضي قدما.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن العام الماضي تشكيل لجنة مراقبة مشتركة مع كوسوفو وصربيا بشأن مسار مفاوضات تطبيع العلاقات بين البلدين وتنفيذه.