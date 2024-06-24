القبض على تونسي عاد لإيطاليا رغم حظر الدخول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الأمنية في مدينة بادوفا، بمقاطعة فينيتو شمال إيطاليا، أنها ألقت القبض على مواطن تونسي، تم طرده سابقا في آذار/مارس الماضي، عاد مجددا إلى إيطاليا بشكل غير قانوني.

وأفادت قوات الدرك (كارابينيري) بالمدنية بأنها “اعتقلت مساء السبت مواطنا تونسيا يبلغ من العمر 37 عامًا، معروف بالفعل لدى الشرطة، كان خاضعًا لحظر دخول إلى الأراضي الوطنية لمدة 5 سنوات”.

وكانت السلطات الامنية قد نفذت في 19 آذار/مارس الماضي أوامر الطرد بحق المواطن التونسي من الأراضي الوطنية، حيث تم نقله على متن طائرة متجهة إلى تونس العاصمة، ولكن عاد إلى البلاد بعد ثلاثة أشهر.

وينتظر الرجل إجراء محاكمة مباشرة، دون المرور بجلسة تمهيدية، من السلطة القضائية المعنية.