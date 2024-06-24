وزير إيطالي: آمل أن يتفهم نتنياهو ما يحاول المجتمع الدولي قوله لإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو إنه يأمل أن “يتفهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما يحاول المجتمع الدولي أن يقوله لإسرائيل ومن أجل مصلحة بلاده”.

وأضاف الوزير، على هامش حدث الاثنين بالعاصمة روما، “لأنني أعتقد أنه عندما تتحدث الولايات المتحدة وإيطاليا عن نتنياهو وتطلبان منه وقف الحرب، فإنهما تفعلان ذلك مع وضع مستقبل إسرائيل في الاعتبار، وآمل أن يتفهم ذلك هو أيضًا”.

وبشأن المدنيين في قطاع غزة، قال كروزيتّو: “نتعاون مع جميع الدول العربية لإرسال المساعدات”.

هذا، ونقلت وسائل إعلام عبرية عن نتنياهو، في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الاثنين، اشتراطه إنهاء الحرب على قطاع غزة بالقضاء على حركة حماس.