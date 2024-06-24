بوريل: اتفاق سياسي أوروبي لتوسيع العقوبات على حماس والمستوطنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ-خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي عصر الاثنين، أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للتكتل الموحد جوزيب بوريل، التوصل إلى “اتفاق سياسي لتوسيع العقوبات ضد حركة حماس والمستوطنين (الإسرائيليين) العنيفين” في الضفة الغربية.

وبشأن الدعوات لوقف إطلاق النار، قال بوريل “لا نعرف ما هو الهدف النهائي لحكومة بنيامين نتنياهو، التي تعلن أنها تسعى إلى تحقيق ‘النصر الكامل’ على حماس”.

وحذر بوريل من أن تبادل إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الاسرائيلي يهدد بإغراق “المنطقة بأسرها” في “أزمة خطيرة”، لذا يجب علينا الانخراط في “جهود دبلوماسية لوقف عدوى الحرب في المنطقة”.