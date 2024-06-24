ستولتنبرغ يثمن الدور الفرنسي في الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ بـ”الدور الرئيسي الذي تلعبه فرنسا في الحلف، بما في ذلك مساهماتها في الدفاع الجماعي على الجانب الشرقي من خلال عمليات الانتشار في رومانيا وإستونيا.

جاء ذلك لدى لقائه في باريس اليوم الاثنين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة الاستعدادات لقمة واشنطن في تموز/يوليو المقبل.

ووفق المذكرة الصادرة عن الحلف في بروكسل، كما شكر الأمين العام الرئيس ماكرون على مساهمات فرنسا في المراقبة الجوية لحلف شمال الأطلسي في سماء البلطيق وفي المجال البحري، حيث “تحافظ السفن البحرية الفرنسية على ممراتنا البحرية مفتوحة وآمنة”، وشدد كذلك على أن “القوة النووية الفرنسية تساهم في الأمن العام للحلف”.

ووصف ستولتنبرغ تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا بأنها “المهمة الأكثر إلحاحا” لقمة واشنطن، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتفق الحلفاء على أن “يقود حلف شمال الأطلسي التنسيق وتوفير المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا”، مقترحا “التزامًا ماليًا طويل الأجل” لصالح كييف.

وقال: “إن دعمنا لا يتعلق بجعل الناتو طرفًا في الصراع”، بل “ضمان قدرة أوكرانيا على حقها في الدفاع عن النفس”.

وأكد ستولتنبرغ أنّ “تعزيز الردع والدفاع لدى الناتو سيكون موضوعًا رئيسيًا آخرا في القمة”، معربا عن الترحيب عن “أن 23 حليفًا، بما في ذلك فرنسا، سيستثمرون ما لا يقل عن 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع هذا العام”.

وأضاف الأمين العام “سنتناول أيضًا قضايا مهمة أخرى في القمة، بما في ذلك العمل مع الاتحاد الأوروبي وشركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، مشيرا إلى أن “القرارات التي سنتخذها في واشنطن ستعزز تحالفنا في المستقبل”.