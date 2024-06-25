الكاردينال بارولين: لتحافظ كنيسة لبنان على رسالة العيش معاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال أمين سر حاضرة دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين: “باسم قداسة البابا، وبكل ثقة ورجاء، أجدد هذا النداء إلى جميع أصحاب المسؤولية، لكي يتمَّ التوصل بسرعة إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة ولكي تتمكن البلاد مرة أخرى من أن تجد الاستقرار المؤسساتي الضروري لمواجهة التحديات الراهنة بجدية”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، ففي عظته خلال قداس ترأسه في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين ببيروت، لمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس منظمة فرسان مالطا، قال سكرتير الدولة، إن الاهتمام بـ”من ليس لديه شيء هو ما يميز عملكم هنا في لبنان، كأعضاء في هذه المنظمة. ومن الجميل أن نسمع أنه، في اللغة المستخدمة داخل المنظمة، يُطلق على الأشخاص المعوزين: الأسياد المرضى”.

وتابع، “كما ذكّرنا البابا فرنسيس مؤخرًا، خدمت منظمتكم الله والكنيسة على مدى قرون من خلال تحقيق الأهداف التي تأسست لأجلها، أي تعزيز مجد الله وتقديس الأعضاء من خلال الدفاع عن الإيمان وخدمة الفقراء، وهما أمران لا يمكن الفصل بينهما في الواقع. وعندما نقترب من الأخيرين، والمرضى، والمتألمين، لنتذكر أن ما نقوم به هو علامة شفقة وحنان يسوع”.

وأشار بارولين، إلى أن “نشاطكم ليس مجرد عمل إنساني، بل يتميز عن مؤسسات أو جمعيات عديدة، كونه عملاً دينياً مبنياً على الإيمان بالمسيح ويمجد الله من خلال خدمة الضعفاء، مظهراً تفضيل الرب لهم”.

وأطلق الكاردينال دعوة، بالقول: “ليحملكم الوضع الاقتصادي الخطير في لبنان لكي تكونوا أكثر سخاءً لتلبية احتياجات الأشخاص الأكثر عوزاً، ولتسعوا إلى تخفيف العبء عن العديد من الأشخاص، بالرجاء بمستقبل أفضل وأكثر عدلاً وإنصافًا”.

وقال المسؤول الفاتيكاني: “اسمحوا لي أن أؤكد أننا نشعر منذ أشهر بفراغ كبير، إذ يغيب صوت مسيحي من شأنه أن يحدث فرقاً بلا شك، وهو صوت رئيس جمهوريّة لبنان. وهذا الغياب يثقِّل كثيرًا في هذه المرحلة الخطيرة بالنسبة للشرق الأوسط”، فـ”باسم قداسة البابا، وبكل ثقة ورجاء، أجدد هذا النداء إلى جميع أصحاب المسؤولية، لكي يتمَّ التوصل بسرعة إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة ولتتمكن البلاد من أن تجد الاستقرار المؤسساتي الضروري لمواجهة التحديات الراهنة بجدية”.