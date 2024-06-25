شارل ميشيل: بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد لحظة تاريخية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- بمناسبة انطلاق مفاوضات الانضمام اليوم الثلاثاء، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن التكتل الموحد، “من خلال مؤسساته ودوله الأعضاء، على استعداد لدعم أوكرانيا ومولدوفا في كل خطوة من هذه الرحلة وسنقدم الموارد والخبرة والدعم السياسي اللازمة”.

وقال ميشيل في بيان: “نشهد اليوم لحظة تاريخية”، نتيجة “لجهود هائلة بذلتها أوكرانيا ومولدوفا من أجل الإصلاحات”.

ووفق المسؤول الأوروبي، فإنه “عندما يتم اتباع إرادة الشعب وتؤدي قيادة حكيمة دورها وتمارس الديمقراطية، فإننا نرى ثمرة تقدم حقيقي”، مؤكدا أن “الاتحاد سيواصل تنفيذ شراكاته مع أوكرانيا ومولدوفا، وخاصة في حين تدافع كييف عن نفسها ضد حرب عدوانية روسية غير قانونية وتواجه مولدوفا تداعيات هذه الحرب”.

ونوه ميشيل بأن إطلاق مفاوضات الانضمام “بداية عملية طويلة”، وبينما “نحتفل اليوم بخطوة مهمة إلى الأمام، يجب علينا أيضًا أن ندرك أن المضي قدما سيتطلب بذل جهود متواصلة وتفانٍ والمزيد من الإصلاحات الجوهرية”، مشيرا إلى أنه “يتعين على أوكرانيا ومولدوفا أن تواصلا عملهما لتعزيز المؤسسات ومواصلة مكافحة الفساد وترسيخ الاستقرار الاقتصادي للوفاء بالمعايير الصارمة للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي”.