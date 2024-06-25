تقرير للإيفاد: تقدم وابتكار مطردان بالتنمية الريفية في سياق عالمي مليء بالتحديات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في تقريره السنوي لعام 2023، سلط الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (الايفاد)، الضوء على ما وصفه بـ”التقدم الكبير المحرز”، مشيرا إلى أن “التطورات والمبادرات الحاسمة التي تعالج الأزمات العالمية المستمرة وتدعم المجتمعات المحلية الريفية في جميع أنحاء العالم”، مدعاة “للتفاؤل”.

ونقل صندوق (الايفاد) عن رئيسه الاسباني ألفرو لاريو بمناسبة تقديم التقرير، الإشارة إلى أن “السكان الريفيين يعانون من عواقب الأزمات العالمية المتفاقمة اليوم أكثر من أي مجموعة أخرى”، حيث “تؤثر أزمة المناخ والتنوع البيولوجي، وتزايد النزاعات، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتفاقم عدم المساواة بصورة غير متناسبة على السكان الريفيين”، كما أن “انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية أكبر مما هو عليه في المناطق الحضرية، ولا تزال نسبة 80% من الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم مترسخة في المناطق الريفية”.

وأضاف لاريو: “السكان الريفيون يملكون أيضًا مفتاح التغلب على هذه التحديات: بالاستثمارات الصحيحة يمكنهم إنتاج أغذية مغذية للجميع مع إدارة مواردنا الطبيعية بشكل مستدام”.

وتشمل النقاط البارزة الأخرى في عام 2023 “آليات رائدة تستند إلى الأسواق لتعويض صغار المزارعين عن خدمات النظم الإيكولوجية، وإنشاء مختبر للابتكار، وإطلاق طرائق تمويل جديدة مباشرة للمنظمات الريفية للمشروعات التي تركز على المناخ”.

وأشار الصندوق إلى التزام الدول الأعضاء بتقديم تعهدات قياسية للتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق لمدة ثلاث سنوات، حيث يطمح إلى حشد ملياري دولار أمريكي في شكل تمويل جديد لدعم برنامج عمل بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، والوصول إلى أكثر من 100 مليون من السكان الريفيين بين عامي 2025 و2027.

كما لفت الصندوق إلى أنه “بفضل تصنيفه الائتماني القوي (ِAA+)، واصل الاستفادة من قدرته على الاقتراض لتسخير الثروة العالمية لإحداث فرق في حياة السكان الريفيين”.