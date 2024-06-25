تقرير إيطالي: انتشار تعاطي الكحول بين القاصرين والفتيات بشكل خاص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط تقرير إيطالي، الضوء على انتشار تعاطي الكحول بين القاصرين والفتيات بشكل خاص.

وتبين من التقرير السنوي المرفوع إلى البرلمان حول ظواهر الإدمان في إيطاليا 2024، الذي عرض اليوم الثلاثاء، أن “خلال عام 2023، شمل تعاطي التبغ أكثر من 500 ألف طالب دون سن 18 عاماً، أي ما يعادل 34% من إجمالي عديدهم، مع ارتفاع النسبة بين الطالبات”، كما أن “الإفراط في شرب الكحول يتزايد انتشاره بين الفتيات بشكل أكبر”.

ووفقاً للمعطيات، فقد “تعرّض ما يقرب من 380 ألفاً من الفتية إلى حادث تسمم كحولي واحد على الأقل خلال العام الماضي”، أي “ما يعادل 25% من العدد الإجمالي للطلاب الذين لم يبلغوا السن القانونية”.

وأشار التقرير، إلى أن “الصورة تكتمل بتعاطي العقاقير النفسية بدون وصفة طبية، والتي وصلت إلى أعلى نسبة انتشار مسجلة على الإطلاق”، إذ “لجأ لاستخدمها 170 ألف قاصر خلال العام المشار إليه (بنسبة 11%)، وبنسبة انتشار تجاوزت الضعف بين الفتيات”.