الرئيس الإيطالي: ضمان استقرار سوق المال ضروري لثقة المدخرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، عن الاقتناع بأن “ضمان استقرار سوق المال، يُعدّ أمراً ضرورياً لتعزيز ثقة المدخرين”.

وقال الرئيس ماتّاريلا في رسالة بعثها لرئيس اللجنة الوطنية للشركات والبورصة (كونسوب) باولو سافونا، الثلاثاء، إن “هذه الأسواق تشكل قطاعاً ذا أهمية خاصة لأداء الاقتصاد العالمي”، لذا “يشكل ضمان عملها الصحيح واستقرارها، احتواء مخاطرها، تنظيمها والإشراف الفني على الأسواق والبنى التحتية ذات الصلة، نشاطاً أساسياً لزيادة ثقة المدخرين وحماية المستثمرين، يزيل الحواجز أمام الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة الحجم منها، وبالتالي زيادة النمو ودعم القدرة التنافسية للنظام بالكامل”.

ويكتب رئيس الدولة، أنه “في هذا الاتجاه، لعبت اللجنة الوطنية للشركات والبورصة، خلال خمسين سنة من نشاطها، دورا محوريا في تأكيد شفافية وكفاءة السوق المالية، وتكييفها مع التطور المستمر والتغيرات والتحديات المتعددة التي كثيرا ما برزت على الساحتين الوطنية والدولية، من خلال نشاطها القيم في الحماية المستمرة لكفاءة الأسواق المالية، وساهمت بشكل كبير بإنعاش اقتصادنا بعد نكسة الأزمة الصحية، مع الاستمرار بتفعيل الحريات التي أقرتها معاهدات الاتحاد الأوروبي، وبفضل التعاون مع سلطات القطاع الوطنية وفوق الوطنية أيضاً”.

وأردف ماتّاريلا: “أنا متأكد من أن اللجنة ستكون الآن قادرة على مواجهة التحديات الجديدة التي تنشأ بالنسبة للتمويل من تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من حيث القواعد والتنظيم، وكذلك من تطور الأسواق الأوروبية، التي تتكامل بشكل متزايد مع بعضها البعض، وتتطلب هياكل إشرافية لاحقة”.