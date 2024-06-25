زيلينسكي: يوم تاريخي لعضويتنا بالاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “أننا نشهد يوماً تاريخياً، فنحن نسير نحو مفاوضات حقيقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا”.

وكتب زيلينسكي في منشور على مدونة (إكس) الثلاثاء: “قبل عامين تقريباً، في حزيران/يونيو 2022، حازت بلادنا على صفة المرشح، وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي حصلنا على قرار سياسي بشأن المفاوضات”، أما “اليوم، فسيتم وضع علامة على بداية طريق انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي، وسيعقد أول مؤتمر حكومي دولي بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي”.

واختتم الرئيس الأوكراني كلامه قائلاً: “أنا ممتن لجميع أولئك الذين يدافعون عن أوكرانيا بلداً وشعباً، أنا ممتن للفريق الذي يبذل قصارى جهده لجعلنا جزءًا من الاتحاد الأوروبي. لن ننحرف أبداً عن طريقنا نحو أوروبا الموحدة، نحو وطننا المشترك لجميع الأمم الأوروبية”.