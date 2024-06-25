إيطاليا: 14% من الطلاب يواجهون خطر الإدمان على الويب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط تقرير إيطالي، الضوء على أن “أكثر من 330 ألف طالب (14٪) عمدوا في عام 2023، لاستخدام محفوف بالمخاطر للويب، إهمال الأصدقاء، فقدان ساعات النوم من أجل البقاء على اتصال، وسوء المزاج المترتب على العزلة”.

وتبين من التقرير السنوي المرفوع إلى البرلمان حول ظواهر الإدمان في إيطاليا 2024، الذي عرض اليوم الثلاثاء، أن “نسبة الطلاب المعرضين للخطر، كانت مستقرة مقارنة بالعامين الماضيين، لكنها تؤكد تزايد الظاهرة في فترة ما بعد الجائحة”، كما “تم تسجيل نمو بالقدر نفس فيما يتعلق بظاهرة التحديات، التي يقوم بها الشباب، وأغلبهم من الذكور، عبر الإنترنت، ليتم قبولهم في مجموعة أو مجتمع ما”.

ووفقاً للمعطيات، فقد تلقى 3.8% من الطلاب في عام 2023، دعوة من جهة ما، وشارك 1.3% بها بالفعل”، وأشار التقرير إلى “أن هذه الدعوات انطوت على خوض تحدٍ معين”.

وأشار التقرير، إلى أنه “فيما يتعلق بالتنمر عبر الإنترنت أيضاً، فإن الاتجاه تزايد بشكل عام مقارنة بفترة ما قبل الوباء”، فـ”في عام 2023، أفاد أكثر من مليون و100 ألف شاب، أي ما يعادل 45٪ من الطلاب، أنهم وقعوا ضحايا للتنمر عبر الإنترنت، أي، التعرض لأعمال عنف على الشبكة، كالإهانات، الشتائم، التهديدات ومشاركة الصور الشخصية”.

وأوضح التقرير أن “الفتيات بشكل رئيسي كنّ ضحايا التنمر عبر الإنترنت، في حين أن مرتكبي أعمال العنف (ما يقرب الـ730 ألف طالب في المجموع، وبنسبة 30٪، هم من الذكور في الغالب”.