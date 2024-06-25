إيطاليا: حجب 1110 مواقع إلكترونية منذ 2019

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت لجنة إيطالية، أنها قامت “بدءًا من الأول من تموز/يوليو عام 2019، بحجب 1110 مواقع إلكترونية”، وذلك حتى 21 حزيران/يونيو 2024.

وتمخض التقرير السنوي الذي قدمته اللجنة الوطنية للشركات والبورصة (كونسوب) في ميلانو الثلاثاء، عن أنه “في إطار إساءة استخدام سوق المال خلال عام 2023، وردنا 440 بلاغاً عن معاملات مشبوهة في إيطاليا”.

وذكر التقرير، ان “من بين هذه البلاغات، 326 أتت من رعايا إيطاليين”، بينما “كان هناك 101 من جانب سلطات أجنبية و13 على أساس طوعي”، وذلك “من إجمالي 480 مخالفة تم تسجيلها خلال العام الماضي”.

وأشارت (كونسوب) إلى أن “العقوبات المفروضة عام 2023، شملت 41 إجراءً انتهت باعتماد قرارات حجب ضد 66 شخص وهيئة بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين يورو”، وقد “بلغت عقوبات الحجب الإضافية في مجملها فترة 158 شهراً”، في حين “وصلت قيمة الأصول الخاضعة للمصادرة إلى نحو 432 ألف يورو”.