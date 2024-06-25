ايطاليا: سعي لتوطيد العلاقات مع بنغلادش والتعاون بمجال الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

صقلية ـ استقبل محافظ أغريجينتو (مقاطعة صقلية ـ جنوب) فيليبّو رومانو، في زيارة رسمية الثلاثاء، وفداً من سفارة جمهورية بنغلاديش بمقر المحافظة الثلاثاء.

وأجرى المحافظ وفقاً لمذكرة، “مع المسؤولين القنصليين، مباحثات بهدف تشجيع توطيد العلاقات بين إيطاليا وبنغلادش”، إلى جانب “موضوعات مختلفة ذات الاهتمام المشترك، مع إبراز مركزية تطوير أشكال التعاون الثنائي في قطاع استقبال وإدارة ظاهرة الهجرة، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الجالية البنغلاديشية الموجود في المنطقة”.

وقالت مذكرة المحافظة، إن “الوفد توجه بعد ذلك إلى النقطة الساخنة الجديدة التي أقيمت في بلدة بورتو إمبيدوكلي (غرب صقلية)، لزيارة مقر المرفق الجديد لتقديم الإسعافات الأولية، تحديد الهوية وإجراءات الاستقبال للمهاجرين”.

وأوضحت مصادر من محافظة أغريجينتو، أن “الممثلين الدبلوماسيين، بعد مناقشة مثمرة حول القضايا المتعلقة بالإجراءات المتعلقة بإضفاء الطابع الرسمي على طلبات الحماية الدولية، أعربوا عن رضاهم الشديد للظروف الصحية والنظافة بالمركز، وعن تنظيم الأنشطة الداخلية للمرفق”. وخلصت المحافظة الى القول، إنه “في نهاية الزيارة، التي جرت في أجواء ودية من التعاون المثمر، توجه مسؤولو السفارة إلى هيئة حماية ميناء بورتو إمبيدوكلي”.