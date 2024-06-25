مستثمر إيطالي: حاجة لبنية تحتية تسد الفجوة بين الجنوب والشمال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى مستثمر إيطالي، أن هناك حاجة إلى توفير البنية التحتية اللازمة، لسد الفجوة القائمة بين جنوب البلاد وشمالها.

وكان المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، قد قال في تقرير اليوم الثلاثاء، إن “في عام 2023، كان النمو الاقتصادي أكثر كثافة في الجنوب، بعد أن كان قد أظهر عام 2022 ميلاً أقل من المتوسط ​​الوطني، مقارنة بشمال غربي البلاد”.

جاء ذلك على لسان فرانشيسكو ديفيلّا، الرئيس التنفيذي للشركة التي تحمل الاسم نفسه، والرائدة في قطاع تصنيع المعكرونة والمنتجات الغذائية الأخرى، والتي تصدر سلعها إلى جميع أنحاء العالم من بلدة روتيليانو التابعة لمحافظة باري، بمقاطعة پوليا ـ جنوب البلاد.

وقال ديفيلّا في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، إن “أداء شركتي جيد والأمور تسير إلى حد معقول في القطاع الذي ننشط فيه، وذلك بسبب تزايد الصادرات أيضاً”، مبيناً أن “منتجات المعكرونة تغزو العالم بأسره تقريباً”.

وأوضح رئيس شركة المنتجات الغذائية، أن “قطاع الأغذية في الجنوب كان يتمتع دائماً ببيانات إيجابية، لذلك، إذا كنا ننمو نحن، فهذا يعني أن القطاعات الأخرى آخذة في التحسن”، وأردف متسائلاً “ما الذي يتطلبه الأمر لكي تتحسن الأمور؟”، وأجاب: “إنها البنية التحتية، فأنا أدفع 800 يورو إضافية لكل عملية نقل للبضائع من باري إلى الحدود الوطنية، مقارنة بما يحتاج إليه منافسي الرئيسي الموجود في شمال إيطاليا”، لذا “يلزم بنية تحتية لسد هذه الفجوة، فضلا عن تدابير مثل إلغاء الرسوم على الجنوب التي تم تأكيدها اليوم، كمساعدة لمناطقنا”.

وأضاف رجل الأعمال “لقد أكدت دائماً أن إيطاليا، بدلاً من أن تكون على شكل حذاء طويل مع كرتين هما صقلية وسردينيا، كانت مستطيلًا جميلًا، للعبنا جميعاً على قدم المساواة”.