الفاتيكان: حدث تاريخي متعدد الأديان عن الذكاء الاصطناعي بتموز المقبل في هيروشيما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن الكرسي الرسولي، أنه سيتم عقد حدث تاريخي متعدد الأديان يومي 9 و10 تموز/يوليو 2024 في مدينة هيروشيما اليابانية، بعنوان: “أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من أجل السلام: أديان العالم تلتزم بدعوة روما”.

وقال معدو الحدث، إنه “يمتلك معنى عميقاً لأنه يقام في هيروشيما، المدينة التي تشهد، كأي مدينة أخرى، على عواقب التكنولوجيا المدمرة والبحث الدائم عن السلام”، وأنه “في هذا المكان الرمزي، سيجتمع زعماء الديانات الكبرى في العالم للتوقيع على نداء روما لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على الأهمية الحيوية لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي بمبادئ أخلاقية لضمان أنه يخدم خير البشرية”.

هذا ويتم الترويج لهذا الحدث من قبل الأكاديمية البابوية للحياة، منظمة أديان من أجل السلام في اليابان، منتدى أبو ظبي للسلام في الإمارات العربية المتحدة، ولجنة العلاقات بين الأديان التابعة للحاخامية الكبرى في إسرائيل.

وقال بيان للأكاديمية البابوية، أنه “سيتم عقد ثلاث جلسات في اليوم الأول، أولها مخصص للمنظور العلمي: مخاطر وفرص الذكاء الاصطناعي، أما المحور الثاني، فيركز على المنظور التكنولوجي – التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي”، والثالث “سيخصص لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وبعد هذه الجلسات الفنية، ستُخصص جلسة مفتوحة لمساهمة الخبراء من مختلف الديانات العالمية”.

أما اليوم الثاني، 10 تموز/يوليو، فـ”سيكون مخصصاً للاحتفال بتوقيع زعماء الأديان العالمية على نداء روما، وسيقام في المركز الدولي للمؤتمرات في هيروشيما الداليا”، وبعد “شهادة أحد الناجين من القنبلة الذرية، سيسير المشاركون إلى الحديقة التذكارية، ويزورون النصب التذكاري ويضعون أكاليل الزهور عليه تخليداً لذكرى الضحايا، ثم يواصلون السير نحو موقع الاحتفال، مرورًا بنور السلام وتمثال أطفال القنبلة الذرية.

وذكر البيان، أنه “بعد فاصل موسيقي، لفرقة الفلوت الرباعية من جامعة إليزابيث للموسيقى (بمدينة هيروشيما)، سيقدم أخيراً حفل التوقيع على نداء روما، حيث سيدلي ممثل لكل ديانة عالمية بإعلان قصير”.