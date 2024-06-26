ابنة برلسكوني: موجة تطرف مقلقة في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّرت مارينا برلسكوني، من “موجة تطرف مقلقة تجتاح أوروبا”، مكررة رفضها للنزول إلى الساحة السياسية، بالقول: “قطعا كلا، لا اليوم ولا في المستقبل”.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الأربعاء، قرعت رئيسة دار (موندادوري) للنشر، ناقوس الخطر بشأن “النجاح المتزايد للحركات المتطرفة في أوروبا، بينما تتزايد الشكوك المرتبطة بالتصويت في الولايات المتحدة”.

ونفت ابنة زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) الراحل، أي شك حول مسألة الحقوق المدنية، إذ “ينبغي على الجميع أن يكونوا أحرارًا باتخاذ خياراتهم الخاصة”، لأن موضوع الحرية “تأمّلٌ يتجاوز الجدل بين الحكومة والمعارضة”.

وتابعت: “إنني أشير إلى مشكلة أوسع نطاقاً، ترتبط بحضارتنا وقيمنا”، فـ”خلال ما يقرب الـ80 عاماً من السلام، كنا محظوظين بما يكفي للتمكن من اعتبار الحرية إنجازاً مكتسباً”، إلا أن “الأمر لم يعد كذلك”، فهناك “حربان تمزقان العالم على حدود أوروبا، في حين تتجمع جبهة مزعجة مناهضة للغرب، تمتد من روسيا إلى الصين”، كما “يتعين علينا التعامل أيضاً مع عدو داخلي، لا يقل خطورة”.

ورأت مارينا برلسكوني أن “نجاح الحركات ذات الأفكار المناهضة للديمقراطية في الانتخابات الأوروبية لا يمكنها إلا أن تكون مثاراً للقلق. وتتزايد المخاوف بشأن عواقب الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة”، مبينةً أن “المشكلة الأساسية هي أن عالمنا الغربي، يعاني من أزمة هوية رهيبة”.

ووفقًا لرئيسة موندادوري، تحتاج بروكسل إلى “التفكير بعمق للغاية، فوراء انتشار بعض التعاطف المناهض للديمقراطية، هناك تعصب متزايد أيضاً، يكاد يكون غضباً تجاه أوروبا التي تتمتع بقدر كبير من السيطرة والنزعة الريادية”.

أما بالنسبة للبيروقراطية، فقد قالت إن “الحل لا يمكن أن يكون بالتأكيد الانغلاق داخل الحدود الخاصة”، بل “على العكس من ذلك، نحن بحاجة لأوروبا أقوى وأكثر تماسكاً، قادرة على جعل الناس يدركون كل الفوائد المترتبة على الوحدة الحقيقية، وبدون غموض حول قيم كالحرية والديمقراطية، بدءاً بدعم أوكرانيا”. واختتمت محذّرة: “باختصار، يمكن لأوروبا أن تكون خلاصنا أو دمارنا”.