البابا: لا يمكن الحد من الإدمان بإتاحة بيع المخدرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس، أن “الحد من الإدمان على المخدرات لا يتحقق من خلال تحرير استهلاكها، فهذا ضرب من الخيال، على غرار ما تم اقتراحه أو تم تنفيذه في بعض البلدان أصلاً”.

وأكد البابا في لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس بساحة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، أنه “بعد أن سمعت قصصاً مأساوية عديدة لمدمني المخدرات وعائلاتهم، أنا مقتنع بأن من الضروري أخلاقيا وضع حد لإنتاج هذه المواد الخطرة والاتجار بها، فكم من تجار موت يحركهم منطق السلطة والمال بأي ثمن!”.

ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1987، أطلق فرنسيس، نداءً بالإشارة إلى أن “هذا الوباء، الذي يخلق العنف ويزرع المعاناة والموت، يتطلب عملاً شجاعًا من المجتمع ككل”، فـ”لنصل لأجل هؤلاء المجرمين الذين يوفرون المخدرات للشباب. إنهم مجرمون وقتلة، ولنصلّ لأجل توبتهم”.

وحث بيرغوليو على “الصلاة كمسيحيين ومجتمعات كنسية من أجل هذه النية ونجدد التزامنا ضد المخدرات”.