ميلوني: حاجة لتغيير وتيرة الأمور في الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن “علينا أن نستخلص بعض المؤشرات المهمة”، من الانتخابات الأوروبية، فـ”كل القوى السياسية في الأشهر الأخيرة أيدت الحاجة إلى تغيير في سياسات الاتحاد، ولم يقل أحد إن الحفاظ على الوضع الراهن سيكون كافيا”.

وفي إحاطة برلمانية الأربعاء على ضوء اجتماع المجلس الأوروبي، المقرر يوم غد وبعده، قالت ميلوني، إن “الجميع اتفقوا على نقطة واحدة، وهي أن على أوروبا أن تسلك اتجاها مختلفا مقارنة بالنهج الذي اتبعته حتى الآن”.

وأشارت رئيسة الحكومة، إلى أن الامتناع عن التصويت في الانتخابات الأخيرة، “ظاهرة شملت دولاً عديدة في جميع أنحاء القارة ولا يمكننا البقاء غير مبالين إزاءها”، كما “لا يمكن أن يبقى هذا البرلمان غير مبالٍ أيضاً، بل وأكثر من ذلك، لا يمكنها ولا يجب أن تترك الطبقات الحاكمة الأوروبية غير مبالية، بدءًا من تلك التي بدت هذه الأيام لسوء الحظ، أنها تميل إلى إخفاء الغبار تحت السجادة، والاستمرار باتباع المنطق القديم والمخيب للآمال وكأن شيئًا لم يحدث، ورفض فهم الإشارات الواضحة القادمة من كل من صوتوا ومن الكثيرين الذين قرروا العدول عن ذلك”.