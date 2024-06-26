رئيسة الوزراء الإيطالية: لا لتدفقات هجرة تديرها المافيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، رفضها القاطع لتدفقات هجرة قانونية تديرها المافيا، مبينةً أنه من المدهش أن أحداً لم يلاحظ ذلك من قبل.

وقالت ميلوني في إحاطة أمام مجلس النواب الأربعاء، لمناسبة انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يبدأ غداً في بروكسل، إنه “بالتزامن مع تخطيطنا لمرسوم تدفقات الهجرة لمدة ثلاث سنوات، بدأنا برصدها أيضاً، وتشير الأدلة التي ظهرت بشكل كبير إلى أن الجريمة المنظمة قد اخترقت إدارة تصاريح الإقامة لأغراض العمل”.

وتابعت: “هذا هو السبب الذي تقدمت لأجله بشكوى لمكتب المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا وأعلنت عن تغييرات في القانون المنظم للأمر، فلن نسمح للمافيا بإدارة عمليات الدخول إلى إيطاليا، كما أخشى أنها كانت تفعل ذلك منذ بعض الوقت، ويذهلني بصراحة أن لا أحد فطن لذلك من قبلنا”.

وذكرت رئيسة الحكومة، أنه “قبل تشكيل حكومتنا هذه، كان النقاش في أوروبا يركز على نقطة واحدة فقط، وهي كيفية إعادة توزيع المهاجرين الذين وصلوا بشكل رئيسي إلى إيطاليا، على دول الاتحاد الأوروبي الـ27″، والآن “تغير النموذج تماما، لكن من الضروري أن يتم تعزيز هذا النهج في الأشهر والسنوات المقبلة ليصبح هيكلياً”.

وخلصت ميلوني الى القول، إن “الرسالة التي وجهتها رئيسة المفوضية فون دير لاين إلى رؤساء الدول والحكومات يوم أمس، تسير في هذا الاتجاه أيضاً، وتنص على أن هذا النهج يجب أن يظل في مركز الاهتمام ومن بين أولويات المستقبل أيضا”.