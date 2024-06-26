البابا: ويل للامبالاة تجاه إدمان ملايين الناس على المخدرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس، إن “في مواجهة الوضع المأساوي لإدمان المخدرات من قبل ملايين الأشخاص حول العالم، وإزاء فضيحة إنتاج هذه السموم والاتجار غير المشروع بها، لا يمكننا أن نكون غير مبالين”.

وأضاف البابا في لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس بساحة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، أنه “كما توقف المسيح عند الأشخاص، اقترب منهم وشفاهم، فنحن أيضاً مدعوون لاتّباع مثاله والتوقف أمام حالات الضعف والألم، وأن نعرف كيف نصغي لصرخة الوحدة والألم، وأن ننحني لنرفع ونعيد إلى حياة جديدة، أولئك الذين يقعون في عبودية المخدرات”.

ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1987، استشهد فرنسيس، بقول القديس يوحنا بولس الثاني: “إن تعاطي المخدرات يؤدي إلى إفقار كل مجتمع ينتشر فيه، فهو يضعف قوة الإنسان والنسيج الأخلاقي، يقوض القيم السامية، يدمر الرغبة بالعيش والمساهمة في مجتمع أفضل. هذا هو تعاطي المخدرات”. وأردف البابا: “مع ذلك، فلنتذكر في الوقت نفسه أن كل مدمن للمخدرات، يحمل قصة شخصية مختلفة، يجب الاستماع إليها، فهمها، قبولها وشفاءه وتطهيره منها بقدر الإمكان”، فـ”إنهم يبقون يتمتعون أكثر من أي وقت مضى، بالكرامة كأبناء الله. الكرامة للجميع”.

وتابع، “مع ذلك، لا يمكننا تجاهل النوايا والأفعال الشريرة لمروجي المخدرات والمتاجرين بها. إنهم قتلة. وذكّر بـ”البابا الراحل بندكتس السادس عشر، الذي استخدم كلمات قاسية خلال زيارة مجتمع علاجي: أطلب من تجار المخدرات أن يفكروا بالضرر الذي يلحقونه بعدد كبير من الشباب والبالغين من جميع الطبقات الاجتماعية، فسيحاسبهم الله على ما فعلوه”. واختتم بالقول، إن “كرامة الإنسان لا يمكن أن تُداس بهذه الطريقة، والمخدرات تدوس الكرامة”.